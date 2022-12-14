В Самарской области пройдет форум приемных семей 16 декабря 2022 года

В регионе проведут форум, посвященный проблемам детей-сирот

В Самарской области проведут региональный онлайн-форум 16 декабря 2022 года. Во время встречи представители общественных организаций, приемные родители и члены общественного совета обсудят проблемы социализации детей-сирот.

В мероприятии примут участие более 300 человек. Главной темой форума станет – становление личности детей, оставшихся без попечения, через профориентацию. Помимо этого, специалисты затронут проблемы детей, проживающих в замещающих семьях. Модератором форума выступит Сидухина Марина Геннадьевна – председатель комитета региональной губернской думы по здравоохранению, демографии и соцполитике, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья».

Организаторы мероприятия – общественный совет партии «Единая Россия», общественная организация приемных семей по региону, общественная палата губернии и благотворительный фонд «Радость».

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