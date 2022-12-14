В Кировском районе Самары после иска прокуратуры отремонтировали дороги

Дороги привели в нормативное состояние Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары обнаружили дефекты на дороге. Правоохранители проводили проверку.

По данным прокуратуры Самарской области, многочисленные нарушение состояния дорог выявили на улице Кузнецкой, Аэропортовском шоссе, улице Олимпийской, улице Литвинова и улицы Макаренко. Сотрудники ведомства внесли представление в адрес руководителя профильного департамента. Отмечают, что после этого нарушения не устранили.

Прокуратура района направила иск в суд. Заявление рассмотрели и удовлетворили. Дорожное покрытие приведено в нормативное состояние, согласно эксплуатационным требованиям.

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