Председатель общественной палаты региона поздравил Губернатора Самарской области с вручением Ордена Невского

Главу региона наградили почетным орденом

Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова поздравил председатель общественной палаты Виктор Сойфер. Главу региона наградили почетным орденом Александра Невского.

Виктор Сойфер также отметил, что подобное признание получено в результате масштабной работы, которой губернатор ведет для развития региона.

- Столь высокая награда и предшествующее ей решение Президента страны Владимира Владимировича Путина свидетельствует о признании на высшем уровне Ваших личных заслуг в деле укрепления российской государственности, развития вверенного вам самарского региона. Мы изо дня в день видим Вашу колоссальную системную работу во всех направлениях и ее эффективные результаты, - отметил Виктор Сойфер.

В текущем году общественная палата провела анализ и получила результаты. Подобной положительной динамики регион не показывал достаточно долго. Председатель палаты также подчеркнул, что добросовестность и деловые качества губернатора позволяют с удовольствием работать в дружном коллективе на благо родного края.

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