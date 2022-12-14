В Самарской области 100 сотрудникам птицефабрики задолжали заработную плату

Решение суда удовлетворено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области бывшие работники птицефабрики обратились за помощью к правоохранителям. Они рассказали, что им задержали заработную плату.

По информации прокуратуры Самарской области, бывшие сотрудники птицефабрики обратились в суд с иском. Работники потребовали компенсацию морального вреда. Правоохранители в ходе проверки выявили, что в прошлом году 100 сотрудников уволились из организации по собственному желанию.

Как оказалось, работодатели не выплатили все суммы, причитающиеся сотрудникам, в день увольнения. Требования работников удовлетворили, компанию обязали выплатить 100 тысяч рублей.

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