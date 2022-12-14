Губернатор Самарской области наградил Волжских казаков – участников СВО

Глава региона наградил Волжских казаков 14 декабря 2022 года

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил Волжских казаков – участников специальной военной операции. Военнослужащих представили к орденам и медалям.

Глава региона вручил госнаграды, Ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», медали « За отвагу», бойцам добровольческого отряда «Ермак».

- Благодарю вас за то, что своим примером еще раз доказываете, что Самарская земля – опорный край державы. Уверен, на ваши подвиги равняются многие. Вы своим мужеством уже вдохновили десятки тысяч защитников Отечества, – отметил губернатор.

Отделение добровольцев сформировали в мае, а после сборов направили в зону СВО. Военнослужащие выполняли сложные задачи и выходили из боев победителями. Благодаря поддержке правительства региона, воины получили снаряжение и автомобиль с повышенной проходимостью. Также им регулярно доставляли еду, предметы личной гигиены и медикаменты. Самарские казаки продолжают помогать бойцам и отправляют спецтехнику, маскировочные сети и теплое белье.

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