Автомобиль Lada Granta загорелся в Самарской области 15 декабря 2022 года

Официальная причина пожара на данный момент не сообщается. Фото: телеканал "Тольятти 24"

Очередное возгорание автомобиля произошло в ночь со среды на четверг в Самарской области. Так, 15 декабря 2022 года в 01:46 в Автозаводском районе Тольятти загорелся автомобиль Lada Granta.

— ЧП произошло на улице Свердлова напротив дома № 30, пожар локализировали в 01:55, а ликвидировать удалось уже спустя шесть минут в 02:01, — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

В тушении огня принимали участие 7 человек. Официальная причина пожара на данный момент не сообщается, специалистам еще предстоит ее уточнить. Однако в соцсетях местные жители предполагают, что могло произойти короткое замыкание электропроводки.

Напомним, 29 ноября 2022 года в Ленинском районе Самары вспыхнул припаркованный автомобиль BMW. А 5 декабря этого года «Лада Калина» полыхнула во время движения и сгорела дотла в Крутых Ключах.

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