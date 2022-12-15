Движение перекроют на участке трассы М-5 в Самарской области 16 декабря 2022 года

Перекрывать будут участок на 1040 км трассы М-5 в Красноярском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 16 декабря 2022 года, в Самарской области временно перекроют движение на трассе М-5 «Урал». Ограничение введут на 1040 км дороги в Красноярском районе. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Запланированы краткосрочные перекрытия трассы. Проезд будут ограничивать с 13:00 до 13:15, с 14:00 до 14:15, с 15:00 до 15:15. Причина – реконструкция пролета высоковольтных линий электропередачи в районе пересечения с М-5. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Напомним, завтра будут перекрывать и участок трассы в районе Жигулевской ГЭС. Запланированы четыре ограничения по 5 минут: с 10:30 до 10:35, с 11:30 до 11:35, с 12:30 до 12:35, с 13:30 до 13:35.

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