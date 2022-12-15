Самарские депутаты приняли участие в акции «Елка желаний»

Депутаты сняли с "Елки желаний" открытки от ребят / Фото: дума Самары

В Самаре продолжается благотворительная акция «Елка желаний». На этой неделе в ней приняли участие депутаты городской думы. Парламентарии исполнят мечты ребят, которые приехали из Донецкой и Луганской народных республик.

— Дети — наше будущее. Мы, взрослые, должны поддерживать их мечты, желания, стремления. Тем более, что делать подарки порой гораздо приятнее, чем получать, — сказал председатель думы Алексей Дегтев.

Депутаты сняли с «Елки желаний» открытки детей и теперь готовятся примерить на себя роли Деда Мороза или Снегурочки. К примеру, Вячеслав Звягинцев подарит 7-летнему мальчику футбольный мяч, Зоя Пономарева исполнит просьбу девочки и подарит ее младшему брату плюшевую игрушку; Александр Чернышев — большую куклу и сладости 6-летней девочке; Елена Свиридова – игрушечный набор посуды.

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