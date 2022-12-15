В Самарской области 19-летняя автомобилистка спровоцировала ДТП с Kia Rio

С начала 2022 года девушка привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 13 раз. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 14 декабря, в 14:11 в Центральном районе Тольятти 19-летняя девушка за рулем автомобиля Peugeot 308 не уступила дорогу и столкнулась с Kia Rio.

— Автомобилистка ехала по улице Гидростроевской. ДТП произошло в районе дома № 16 на нерегулируемом перекрестке, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Не предоставив преимущество в движении автомобилю Kia Rio под управлением 40-летнего водителя, который двигался по главной дороге, девушка спровоцировала аварию, и транспортные средства столкнулись.

В ДТП пострадала 39-летняя пассажирка автомобиля Kia Rio, ее госпитализировали в больницу, где назначили амбулаторное лечение. По данным полицейских, стаж вождения 19-летней девушки составляет год. С начала 2022 года она привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 13 раз.

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