Историю строительства Волжской рокады расскажут в Самаре 15 декабря 2022 года

Самарцам расскажут много интересного о событиях времен Великой Отечественной войны Фото: Яндекс. Карты

Жителей Самары приглашают на лекцию «Волжская рокада – дорога к Сталинградской битве» (12+). Она пройдет в четверг, 15 декабря 2022 года, в областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а). Начало – в 19:00.

Лекцию будет читать доктор исторических наук, замдиректора госархива в Самаре Ольга Солдатова. Мероприятие будет посвящено 80-летнию Сталинградской битвы и реализации масштабного проекта по ж/д строительству в СССР в годы Великой Отечественной войны – Волжской рокаде. Магистраль в рекордные сроки проложили почти через все регионы Поволжья. Ее протяженность составила около 1 тысячи км.

Местом проведения лекции станет Центр изучения книжной культуры (Музей книги) СОУНБ. Для участия в мероприятии необходима регистрация.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.