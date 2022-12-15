В Самарской области 46-летний водитель без прав на «ВАЗ 21074» врезался в иномарку

Мужчина выезжал со второстепенной дороги и не пропустил машину на главной. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 14 декабря, в 11:55 в Безенчукском районе Самарской области 46-летний водитель без прав врезался на автомобиле «ВАЗ 21074» в Hyundai Santa Fe.

— Мужчина выезжал со второстепенной дороги на 3-м км трассы «Безенчук-Мыльная». В ходе движения он не уступил дорогу иномарке, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На главной дороге ехал автомобиль Hyundai Santa Fe, за рулем которого находился 37-летний водитель. В результате транспортные средства столкнулись.

Пострадавшего 46-летнего водителя отечественной легковушки госпитализировали в медицинское учреждение. Информации о его состоянии нет. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП, произошедших в Самарской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.