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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 8:46

В Самарской области 46-летний водитель без прав на «ВАЗ 21074» врезался в иномарку

Пострадавшего водителя отечественной легковушки госпитализировали
Ирина СИНЕГУБОВА
Мужчина выезжал со второстепенной дороги и не пропустил машину на главной.

Мужчина выезжал со второстепенной дороги и не пропустил машину на главной.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 14 декабря, в 11:55 в Безенчукском районе Самарской области 46-летний водитель без прав врезался на автомобиле «ВАЗ 21074» в Hyundai Santa Fe.

— Мужчина выезжал со второстепенной дороги на 3-м км трассы «Безенчук-Мыльная». В ходе движения он не уступил дорогу иномарке, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На главной дороге ехал автомобиль Hyundai Santa Fe, за рулем которого находился 37-летний водитель. В результате транспортные средства столкнулись.

Пострадавшего 46-летнего водителя отечественной легковушки госпитализировали в медицинское учреждение. Информации о его состоянии нет. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП, произошедших в Самарской области.

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