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НовостиЭкономика15 декабря 2022 7:25

В банкоматах Сбера можно бесплатно вносить наличные на карты других банков

Теперь в банкоматах банка можно пополнять карты «Мир» любых российских банков

Сделать это можно, прислонив банковскую карту либо смартфон, к которому она привязана, к устройству. Комиссия за эту услугу не взимается.

- Сегодня 90% наших банкоматов принимают наличные на карты «Мир» сторонних банков, а уже в следующем году эта функция заработает во всех банкоматах Сбера. Учитывая, что наша сеть устройств самообслуживания — крупнейшая в России, мы уверены, что такой сервис будет очень востребован, - Константин Подвальный, директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка