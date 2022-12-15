В Самаре 22-летний парень отправится на один год в колонию за кражу автомобиля

Молодой человек получил около 15 тысяч рублей и потратил их на личные нужды. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Житель Самары отправится на один год в колонию строго режима за кражу автомобиля. Приговором суда 22-летний парень признан виновным.

— В полицию обратился 19-летний студент, который из-за поломки оставил свой автомобиль «ВАЗ 2107» на неохраняемой парковке под Южным мостом и периодически проверял его сохранность, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В очередной такой раз молодой человек заметил, что в салоне нет руля, передней панели, магнитолы и правой фары. А при следующей проверки и вовсе пропал сам автомобиль. Полицейские обнаружили его в пункте приема металлолома на улице Промышленности.

Как выяснилось, 22-летний самарец, ранее судимый за кражу, получил за машину в приеме металлолома 14 560 рублей и потратил их на личные нужды. Приговор уже вступил в законную силу. Транспортное средство вернули законному владельцу.

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