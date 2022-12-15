Многие самарцы поддержали идею ввести в школах начальную военную подготовку

Многие родители одобрили введение курса начальной военной подготовки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители поддержали идею введения в школьный курс начальную военную подготовку. Обучение может появиться в учебных заведениях с сентября следующего года.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, инициативу с новым курсом обучения поддержали 68% опрошенных самарцев. Родители также отметили, что курс нужен, но он должен быть максимально полезным. Против введения НВП выступили 25% респондентов, воздержались от оценки 16% участников опроса. Как оказалось, среди мужчин гораздо больше сторонников введения курса, чем среди женщин.

Также специалисты выявили, чем старше респонденты, тем чаще они поддерживают инициативы депутатов. Больше всего сторонников идеи среди граждан старше 45 лет.

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