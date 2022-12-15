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НовостиОбщество15 декабря 2022 10:56

Елена Лапушкина представила обновленную Стратегию развития Самары жителям Железнодорожного района

Встреча прошла 14 декабря 2022 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Глава Самары проведет подобные встречи во всех районах города

Глава Самары проведет подобные встречи во всех районах города

Фото: администрация Самары

Глава Самары Елена Лапушкина продолжает серию встреч с жителями. На этот раз она представила актуализированную Стратегию социально-экономического развития города до 2025 года активу Железнодорожного района.

– В работе над корректировкой Стратегии принимали участие представители науки, власти и бизнеса. Свой вклад могли внести и жители Самары. Поэтому, я считаю, документ должен быть так же широко представлен горожанам, – отметила Елена Лапушкина.

Напомним, Стратегию развития Самары разработали в 2013 году. С тех мор произошло много изменений как на федеральном, так и на региональном уровнях. Поэтому было решено актуализировать документ. На этой неделе его представили депутатам гордумы. Они проголосовали за утверждение Стратегии. После этого глава города решила представить обновленный документ жителям. Она уже провела встречу с представителями Куйбышевского района, теперь – Железнодорожного. Скоро посетит и другие районы.

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