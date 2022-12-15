Елена Лапушкина представила обновленную Стратегию развития Самары жителям Железнодорожного района

Глава Самары проведет подобные встречи во всех районах города Фото: администрация Самары

Глава Самары Елена Лапушкина продолжает серию встреч с жителями. На этот раз она представила актуализированную Стратегию социально-экономического развития города до 2025 года активу Железнодорожного района.

– В работе над корректировкой Стратегии принимали участие представители науки, власти и бизнеса. Свой вклад могли внести и жители Самары. Поэтому, я считаю, документ должен быть так же широко представлен горожанам, – отметила Елена Лапушкина.

Напомним, Стратегию развития Самары разработали в 2013 году. С тех мор произошло много изменений как на федеральном, так и на региональном уровнях. Поэтому было решено актуализировать документ. На этой неделе его представили депутатам гордумы. Они проголосовали за утверждение Стратегии. После этого глава города решила представить обновленный документ жителям. Она уже провела встречу с представителями Куйбышевского района, теперь – Железнодорожного. Скоро посетит и другие районы.

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