В Самарской области только 45% жителей не имеют никаких задолженностей

Самарцы рассказали о своих долгах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители рассказали, какие долги скопились к 2022 году. Меньше половины самарцев не имеют никаких задолженностей.

По информации автомобильного сайта Дром, у каждого третьего жителя региона есть кредиты, еще треть выплачивает ипотеку, а 12% респондентов признались, что должны родственникам или друзьям. Задолженность по штрафам есть у 7% опрошенных, а 4% оформили рассрочку. Только 45% самарцев не имеют долгов.

Специалисты также отмечают, что в среднем по стране – 38% респондентов ничего не должны. Самым «закредитованным» регионом стал Урал.

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