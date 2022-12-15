Самарский врач-офтальмолог рассказала о профилактике для сохранения хорошего зрения

Внимание следует уделить питанию, чтобы в рационе были продукты богатые белками и витаминами.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самарский врач-офтальмолог больницы имени Ерошевского Ольга Павлова рассказала о способах профилактики для сохранения качественного зрения.
Рекомендуется делать несколько профилактических упражнений. В ходе одного необходимо закрыть глаза и посмотреть сначала направо затем налево около 10 раз. Также не открывая глаз, совершать круговые движения глазами по часовой стрелке и против.
Для второго надо выбрать близкий и отдаленный объекты перед собой и переводить взгляд с одного на другой, фокусируя зрение на каждом. Сохранить зрение помогут и занятия спортом. Рекомендуется выбрать бадминтон, теннис или баскетбол.
Внимание следует уделить питанию, чтобы в рационе были продукты богатые белками и витаминами, а также организовать свое рабочее место с хорошим освещением. Не стоит читать лежа и в транспорте. Во время работы за компьютером после каждых сорока минут необходимо делать перерыв и выполнять легкие упражнения, например, частое моргание.
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