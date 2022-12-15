Статус самозанятых получили уже 150 тысяч жителей Самарской области

Самарские самозанятые открывают творческие студии, изготавливают сувениры и украшения, а также производят продукты

В Самарской области выросло число жителей, которые получили официальный статус самозанятого. Количество людей, которые работают «на себя», достигло уже 150 тысяч человек. Все они пользуются специальным налоговым режимом.

Самозанятые в Самарской области реализуют различные проекты: создают творческие студии, гончарные и столярные мастерские, швейные ателье; изготавливают сувениры, украшения и предметы интерьера, а также производят продукты питания. За все время действия специального налогового режима (с 1 января 2020 года) общий доход самозанятых превысил 30 млрд рублей.

В регионе оказывают разностороннюю поддержку самозанятым. Среди них: консультации от специалистов центров «Мой бизнес»; обучающие программы и семинары; ярмарки продукции; возможность получения льготных микрозаймов; бизнес-кейсы – набор услуг, направленных на продвижение проекта; программа «Бизнес-наставник».

– Мы сделали так, что поддержку можно получить уже на этапе планов по созданию своего дела. В этом случае достаточно обратиться в центр «Мой бизнес», где консультанты в режиме «одного окна» окажут всю необходимую помощь. Наш комплексный подход позволяет ускорить развитие проектов до успешных предприятий, – отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов

Напомним, зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в приложении «Мой налог», через кредитную организацию или через портал «Госуслуги». Узнать, какие меры поддержки оказывают этой категории предпринимателей, можно на сайте.

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