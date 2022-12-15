В Самарской области выросла скорость мобильного интернета

Cпециалисты Мегафона запустили и модернизировали более 85 объектов транспортной сети, значительно увеличив пропускную способность базовых станций и сократив задержки при передачи данных.

Для расширения емкости сети и повышения скорости интернета на 20% инженеры компании построили порядка 15 волоконно-оптических линий связи и улучшили свыше 70 радиорелейных пролетов.

Наиболее заметным увеличение скоростей стало для жителей Южного города, Отрадного,поселков Береза и Суходол, сел Яицкое, Федоровка, Ягодное. Также оценят изменения гости губернии, прибывающие воздушным транспортом через аэропорт Курумоч.

«Регулярная модернизация инфраструктуры позволяет максимально эффективно использовать все ресурсы сети. Для абонентов— это комфортное использование мобильного интернета даже в часы пик в условиях высокой нагрузки. А для корпоративных клиентов и госзаказчиков — повышение качества оказания услуг фиксированной связи и возможность организации высокоскоростных каналов связи даже в отдаленных районах региона», — отметил Максим Токаренко, директор Мегафона в Самарской области.

Транспортная сеть МегаФона в губернии имеет общую протяженность свыше 3,5 тысяч км волоконно-оптических линий связи. Строительство ВОЛС разгружает локации с наиболее высоким трафиком и концентрацией абонентов, позволяет увеличить скорость и улучшить качество связи.