«Движение людей, которым не все равно»: в Самаре прошел XXI форум добровольцев региона

Дмитрий Азаров встретился с активистами добровольческого движения региона / Фото: Юлия Рубцова

В Самарской области завершился XXI форум добровольцев. В этом году он проходил на площадке Дворца спорта имени Владимира Высоцкого. В заключительный день форума, 14 декабря, губернатор Дмитрий Азаров встретился с активистами волонтерского движения региона.

- Рад, что в Самарской области движение объединило более 160 тысяч добровольцев и волонтеров. Это движение добрых сердец, людей, которым не все равно, для которых нет чужой беды. Огромное спасибо всем, кто приходит на помощь, всем, кто творит добро на самарской земле и далеко за ее пределами, - сказал глава региона.

Дмитрий Азаров отметил значимость добровольцев, которые помогают справляться с трудностями в сложные времена. Они активно помогали людям в ковидные годы, оказывали поддержку вынужденным переселенцам из ЛДНР. Кроме того, многие жители Самарской области ушли добровольцами на передовую в зону СВО, а кто-то отправился на Донбасс – помогать восстанавливать мирную жизнь.

Профессионализм и сплоченность добровольческого сообщества региона уже не раз отмечали на федеральном уровне. Губерния пять лет подряд побеждает во всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

На форуме губернатор вручил отличившимся активистам награды. Среди них: почетные знаки «За заслуги в наставничестве», «За служение людям», «За заслуги в развитии добровольчества» и благодарность за значительный вклад в развитие волонтерского движения Самарской области.

В завершение мероприятия Дмитрий Азаров принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Глава региона снял открытки с пожеланиями от детей участников СВО. Их мечты будут исполнены в преддверии Нового года.

Губернатор принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" / Фото: Юлия Рубцова

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