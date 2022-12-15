Самарский блогер показал, где пройдет магистраль «Центральная»

На участок уже прибыла спецтехника. Фото: скриншот видео

Самарский городской блогер Евгений Щекин показал, где пройдет магистраль «Центральная». Видео опубликовано на странице автора в социальных сетях.

Судя по кадрам, на территории уже работаю специалисты. В скором времени на участке приступят к подготовительному этапу и строительству. Подрядчики планируют обустроить участок магистрали от Ракитовского шоссе до Обводной дороги. Стоимость работ оценили в 8,6 млрд рублей.

Напомним, в областной столице подвели итоги аукциона по поиску подрядной организации. Победителем торгов стала компания «СамараТрансСтрой».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.