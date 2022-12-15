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НовостиОбщество15 декабря 2022 11:31

Самарский блогер показал, где пройдет магистраль «Центральная»

Появилось видео с высоты
Алена ПРОВКИНА
На участок уже прибыла спецтехника. Фото: скриншот видео

На участок уже прибыла спецтехника. Фото: скриншот видео

Самарский городской блогер Евгений Щекин показал, где пройдет магистраль «Центральная». Видео опубликовано на странице автора в социальных сетях.

Судя по кадрам, на территории уже работаю специалисты. В скором времени на участке приступят к подготовительному этапу и строительству. Подрядчики планируют обустроить участок магистрали от Ракитовского шоссе до Обводной дороги. Стоимость работ оценили в 8,6 млрд рублей.

Напомним, в областной столице подвели итоги аукциона по поиску подрядной организации. Победителем торгов стала компания «СамараТрансСтрой».

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