В Самарской области пьющего отца-одиночку лишили родительских прав

Мужчина передал мальчиков судебным приставам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель не смог справиться с воспитанием двух детей. Мужчину лишили родительских прав.

По информации ГУФССП России по Самарской области, после смерти матери забота о двух мальчиках легла на плечи отца. Житель Автограда не смог справиться с ответственностью и стал злоупотреблять спиртными напитками. Суд принял решение лишить мужчину родительских прав.

Судебные приставы прибыли по месту жительства и объяснили мужчине цель своего визита. Отец-одиночка без скандалов отдал детей службе опеки. Решение суда исполнено.

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