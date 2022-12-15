Самарцы могут присоединиться к благотворительной акции «Елка желаний» и исполнить мечты детей

Акция проходит в этом году в Самаре уже в 15-й раз. Фото: администрация Самары

В Самаре проходит благотворительная акция «Елка желаний». Жители региона могут исполнить мечты нуждающихся детей и преподнести им подарки. Акцию открыла глава Самары Елена Лапушкина 1 декабря.

— Все пожелания очень разные, и мы надеемся, что жители города откликнутся. В акции участвуют сотрудники предприятий и неравнодушные горожане. Особенно трогательно, когда к нам приходят классами: маленькие дети выбирают одну открытку и совместно выполняют желание ребенка-сироты, — сказала Елена Лапушкина.

Хвойные деревья украшены открытками с пожеланиями ребят, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, а также детей, прибывших из ДНР и ЛНР. Любой желающий может взять одну открытку или даже несколько и порадовать детей. Благотворительная акция «Елка желаний» продлится до 30 декабря.

Она проходит в этом году в Самаре уже в 15-й раз. Самарцы, которые хотят подарить праздник детям, могут прийти в Департамент опеки, попечительства и соцподдержки (ул. Куйбышева, 44), в одно из районных подразделений «Комплексного центра соцобслуживания населения» или в думу Самары (ул. Куйбышева, 124).

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