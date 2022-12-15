Не все самарцы положительно относятся к инициативным сослуживцам

Не все любят деятельных коллег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области только в 1 из 3 трудовых коллективов хорошо относятся к инициативным сослуживцам. Несколько лет назад позитива в отношении деятельных коллег было больше.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, к инициативе коллег хорошо относятся только 6 из 10 опрошенных. Также респонденты отмечают, что примут деятельность других работников только в том случае, если она не навредит остальным и прибавит баллов от начальства.

Среди руководителей только 44% опрошенных оценили инициативу работников. Меньше поддержки сотрудников отмечают со стороны трудовых коллективов.

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