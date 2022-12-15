Известный искусствовед Владимир Востриков умер в Самаре

Коллеги запомнили Владимира Вострикова как талантливого и многогранного человека / Фото: filarm.ru

В Самаре умер известный искусствовед, главный куратор выставочного пространства местной филармонии Владимир Востриков. Он скончался в среду, 14 декабря 2022 года, после продолжительной болезни. Ему было 65 лет.

– Владимир Николаевич был талантливым и многогранным человеком. Он внес огромный вклад в сохранение и развитие культуры Самары и области. Его творчество всегда было интересно. Коллектив Самарской филармонии выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Владимира Вострикова, – говорится в сообщении на сайте учреждения.

Владимир Востриков родился в Куйбышеве, здесь же получил высшее образование. Свой трудовой путь начинал с должности лаборанта Куйбышевского инженерно-строительного института, затем перешел на работу в областной художественный музей, где преодолел путь от завотдела культуры старой Самары до директора учреждения.

В дальнейшем Владимир Востриков работал в ИД «Агни» руководителем музейных проектов, после – в Самарском государственном архитектурно-строительном университете. Много лет вел радио- и телепрограмму «Прогулки по старой Самаре», «Культурная провинция», организовывал выставки всероссийского и международного масштаба.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования всем тем, кто знал Владимира Вострикова.

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