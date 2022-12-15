В Самарской области на заседании правительства обсудили 13 социально-значимых вопросов

В регионе обсудили новые законопроекты и вопросы соцподдержки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области во время заседания правительства региона обсудили широкий круг вопросов. Участники встречи пересмотрели стоимость жилья за квадратный метр, одобрили законопроект и утвердили минимальный размер взноса за капитальный ремонт.

Участие в заседании приняли главы министерств и ведомств, а также депутаты губернской думы, представители надзорных органов и главы отдельных муниципалитетов. Встречу провел первый вице-губернатор региона – председатель правительства Виктор Кудряшов. В первую очереди члены правительства одобрили законопроект об индексации единовременной денежной выплаты ветеранам труда и некоторым категориям льготников. Помимо этого, участники заседания пересмотрели норматив стоимости квадратного метра жилья в следующем году. Стоимость «квадрата» в областном центре составит – 86,9 тысяч рублей, в Тольятти и Сызрани – 70,5 и 58,16 тысяч рублей.

На встрече утвердили минимальный размер взноса за капремонт. Теперь он составит 8 рублей с одного квадратного метра. Особое внимание уделили вопросам поддержки переселенцев, порядок начисления социальных выплат и выдачу сертификатов на приобретение жилья.

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