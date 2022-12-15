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НовостиОбщество15 декабря 2022 11:50

Как встретить Новый год экологично расскажут в Общественном центре Сбера

17 декабря в Общественном центре Сбера (ул. Вилоновская, 13) с 14.00 до 17.00 состоится новогодняя своп-вечеринка

Там расскажут, как отметить Новый год, не отказывая себе в праздничной атрибутике и при этом минимизировать влияние на окружающую среду.

Каждый желающий может принести праздничную одежду и аксессуары, туфли на высоких каблуках, маскарадные костюмы, ёлочные игрушки, подарочные пакеты и упаковку и обменять их. Все вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии. Принести на вечеринку можно не более 10 предметов.

На мероприятии гостей ждёт насыщенная образовательная программа. Приглашённые спикеры расскажут о правилах выбора зелёной красавицы и дадут советы как сократить экологический след в праздничные дни. На мастер-классе участники создадут своими руками ёлочную игрушку. Кроме того, можно будет принести приобретённые подарки для родных и близких и запаковать их эстетично и экологично.

Соорганизатором мероприятия является волонтёрское объединение «Вторсырьё на благотворительность».

Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться и узнать подробную информацию можно найти на сайте Общественного центра Сбера.