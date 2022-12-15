Глава Курской области рассказал о разводе с женой

Губернатор поделился о своих взаимоотношениях с семьей / Фото: vk.com/gubernator46

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, как бы он хотел встретить Новый год. По словам главы региона, его желание – провести праздник в кругу семьи. Однако получится ли – пока неизвестно, ведь он теперь в разводе.

– Хотелось бы встретить Новый год среди родных, близких, вместе с детьми. К сожалению, в прошлом году мы с супругой решили развестись, но мы остались в хороших отношениях, – поделился во время прямого эфира губернатор.

Роман Старовойт попросил жителей с пониманием отнестись к его личной жизни, пишут «Курские известия». Глава региона отметил, что регулярно общается с детьми (у него две дочки) и созванивается с ними.

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