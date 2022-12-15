Более 900 домов в Ягодном получат возможность подключиться к газу до конца 2023 года

В Самарской области продолжается программа догазификации населения / Фото: СВГК

Ежедневно в разных городах и районах Самарской области прирастает число газифицированных домовладений в рамках программы догазификации.

Для обеспечения возможности подключения к сетям газораспределения более чем 400 новых потребителей села Ягодное Ставропольского района в 2022 году за счет инвестиций Средневолжской газовой компании – регионального оператора газификации – из спроектированных 18-ти уже построено свыше 12 километров газопроводов для газификации домовладений на сельских улицах: Молодежной, Трудовой, Сказочной, Спортивной, Цветочной и других. Так, только за минувший ноябрь специалисты тольяттинского межрайгаза СВГК произвели подключение к действующей газораспределительной сети Ягодного девяти уличных газопроводов, а к сети газопотребления – 21 домовладения по программе социальной газификации. И работы по подключению новых потребителей продолжаются.

До конца 2023 года – на первом этапе реализации программы догазификации – планами СВГК в целом предусмотрено построить в Ягодном порядка 25 километров газораспределительных сетей и тем самым обеспечить подключение к сетям газопотребления в общей сложности свыше 900 домовладений. Проектная мощность новых сетей газораспределения позволяет полностью обеспечить потребность в подключении к ним на следующем этапе реализации программы догазификации всех потенциальных потребителей – домовладений Ягодного по мере их готовности. А именно, при выполнении всех необходимых условий для включения в программу.

Прием заявок на участие в программе социальной газификации продолжается.