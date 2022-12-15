Жителей Тольятти переполошил дым около ТЦ «Влада» 15 декабря 2022 года

Рядом с ТЦ на ул. Революционной вспыхнул мусор

В четверг, 15 декабря 2022 года, жителей Тольятти переполошил дым, идущий со стороны ТЦ «Влада». Горожане решили, что комплекс охватил пожар, и не на шутку перепугались. Однако все оказалось не так серьезно и страшно.

В ЦУРе Тольятти со ссылкой на ЕДДС сообщили, что около торгового центра загорелся мусор. Пожар быстро потушили. Никто не пострадал. Информацию о случившемся подтвердили и в ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 15:39. На улице Революционной, 28а на открытой территории горел мусор. Площадь пожара составила 1 кв. м, - отметили в оперативном ведомстве.

На место происшествия выезжали 17 человек и 6 единиц техники. Они потушили возгорание за считаные минуты. Ликвидация была объявлена в 15:47.

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