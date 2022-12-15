Ставшего звездой соцсетей глухаря переселили из нацпарка в питомник Самарского зоопарка

Краснокнижная птица переехала в поселок Формальный Кинельского района / Фото: vk.com/npsamluka

Красавец-глухарь, который несколько дней гостил сначала в Жигулевске, а потом в нацпарке «Самарская Лука», обрел новый дом. Краснокнижную птицу поселили в питомнике Самарского зоопарка, который находится в поселке Формальный Кинельского района.

- Наш гость 14 декабря перебрался в питомник по разведению тетеревиных птиц «Глухари». На новом месте молодой самец чувствует себя хорошо. Надеемся, что весной глухарь выйдет со своим танцем на токовище и не останется без внимания, - поделились представители нацпарка в соцсетях.

Напомним, редкая птица обосновалась в Жигулевске на минувшей неделе. Глухарь в течение несколько дней кочевал из одного двора в другой, важно ходил по газонам и активно позировал на камеры. Сердобольные горожане даже начали его подкармливать. Поэтому улетать он не спешил.

Так бы и гостил пернатый в Жигулевске, если бы подростки не начали пугать его петардами. Один из горожан решил избавить глухаря от опасного внимания – поймал и отвез в приют для диких животных «Дом Айболита» нацпарка «Самарская Лука». Там краснокнижная птица провела около двух дней, а затем отправилась в Кинельский район.

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