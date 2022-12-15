Спортивный центр Самарской области наградили Национальной премией

Самарский спортивный центр наградили почетной премией Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области «Спортивный центр Кинель» стал обладателем Национальной спортивной премии. Торжественная церемония награждения прошла в Москве.

В церемонии приняли участие ведущие спортсмены страны и легенды спорта. В число победителей попали представители Самарской области. Один из центров региона признали лучшей организацией в номинации «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху». Директор центра Вячеслав Тарасенко отметил, что это уже второе участие организации, первое было еще в 2020 году, тогда центр занял второе место. В регионе уделяют особое внимание отрасли спорта и развитию спортивной инфраструктуры. Губернатор Дмитрий Азаров стремится увеличить заинтересованность граждан к здоровому образу жизни.

За весь период проведения комплекса ГТО более 163 тысяч участников из Самарской области успешно сдали нормативы. Более 40% участвующих получили золотые значки. В регионе за 2022 год построили 4 новых площадок ГТО, которые оснастили тренажерами, перекладинами, турниками и брусьями. В рамках федерального проекта «Спорт –норма жизни» за весь период в губернии возвели более 20 таких площадок.

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