Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 декабря 2022 14:33

В Самарской области мужчина понесет уголовную ответственность за хранение боеприпасов

Суд вынес приговор
Алена ПРОВКИНА
Мужчине ограничат свободу

Мужчине ограничат свободу

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Волжском районе Самарской области местный житель незаконно хранил боеприпасы. Мужчина понесет уголовную ответственность.

По информации прокуратуры Самарской области, мужчина хранил в своем доме в поселке Смышляевка 15 пистолетных патронов. Они предназначены для использования в боевом нарезном огнестрельном оружии. Подозреваемый не имел соответствующего разрешения. После проверок задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Районный суд признал мужчину виновным. С учетом смягчающих обстоятельств, подсудимого приговорили к 6 месяцам ограничения свободы. Пока приговор не вступил в свою законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал