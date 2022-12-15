В Самарской области мужчина понесет уголовную ответственность за хранение боеприпасов

Мужчине ограничат свободу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Волжском районе Самарской области местный житель незаконно хранил боеприпасы. Мужчина понесет уголовную ответственность.

По информации прокуратуры Самарской области, мужчина хранил в своем доме в поселке Смышляевка 15 пистолетных патронов. Они предназначены для использования в боевом нарезном огнестрельном оружии. Подозреваемый не имел соответствующего разрешения. После проверок задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Районный суд признал мужчину виновным. С учетом смягчающих обстоятельств, подсудимого приговорили к 6 месяцам ограничения свободы. Пока приговор не вступил в свою законную силу.

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