В Самаре открыли каток на площади Славы в середине декабря 2022 года

Каток уже начал работать. Фото: скриншот видео

В Самаре открыли еще один каток в середине декабря 2022 года. На площади Славы местные жители смогут покататься на коньках.

Судя по видео, опубликованному городским блогером Евгением Щекиным, на льду уже появились первые посетители. Горожане вооружились коньками и теплой одеждой. В этом году в областном центре планируют только украсить город. От массовых мероприятий на Новый год приняли решение отказаться.

Напомним, в Самаре на площади Славы помимо катка откроют прокат и точки питания. Также в областном центре работаю еще три катка в парках Гагарина, Дружбы и 50-летия Октября.

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