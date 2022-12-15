Губернатор Самарской области ответит на вопросы жителей 15 декабря 2022 года

Глава региона ответит на вопросы самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители смогут отправить вопрос губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Прямая трансляция началась в 18:00, 15 декабря 2022 года.

Прямой эфир проведут областное вещательное агентство совместно с центром управления региона. На связь выйдут руководители министерств, ведомств, главы муниципалитетов. Каждый желающий может отправить запрос во время трансляции: на сайте «СОВА», в социальных сетях и официальных страницах правительства, на телеканале «Губерния» и на Самарском губернском радио.

Глава региона уже ответил на вопросы о социальном паспорте для семей мобилизованных. Вся подробная информация указана на официальной странице.

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