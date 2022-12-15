Самарскую область накроет плотный туман 15 и 16 декабря 2022 года

В регионе ожидается туман Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики предупредили местных жителей об ухудшении погодных условий. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайший час регион накроет плотный туман. Видимость при этом составит 500 метров и менее. Такая погода сохранится до утра 16 декабря 2022 года. По данным специалистов, температура воздуха -10…-12 градусов.

Напомним, синоптики ранее предупредили граждан о температурных перепадах. В ближайшие выходные морозы ослабеют. Возможен дождь.

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