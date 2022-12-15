В Самарской области в суд направили 12 исков из-за состояния дорог

В регионе проведут соответствующие работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Чапаевск Самарской области в суд направили множество исков о состоянии дорог. Участки не соответствовали требования законодательства о социальной защите инвалидов.

По информации прокуратуры Самарской области, пешеходные переходы на перекрестках улиц Ленина, Щорса, Ленина и Запорожской, Железнодорожной и Красноармейской, Ленина и Таганрогской и множество других участков не были оборудованы наружными тактильными установками для предупреждения инвалидов по зрению.

Отмечают, что указанные участки – являются составной частью маршрутов. После представления прокуратуры требования не удовлетворили. Только после обращения в суд 12 исков рассмотрели и удовлетворены. В скором времени проведут соответствующие работы.

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