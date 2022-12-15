В Самарской области проведут новогодние мероприятия для детей мобилизованных

Для детей мобилизованных организуют новогодние праздники
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области губернатор Дмитрий Азаров ответил на вопросы местных жителей. Глава региона пообщался с земляками в прямом эфире.
Во время эфира местная жительница спросила главу города о проведении новогодних мероприятий для детей мобилизованных. Дмитрий Азаров отметил, что со следующей недели планируют отправлять приглашения ребят на «елки». Билеты на представления уже закупили.
- Мы детям обязаны подарить праздники новогодние, - отметил глава города.
Напомним, в регионе отказались от массовых гуляний на Новый год. При этом, областной центр решили украсить к приближающимся праздникам.
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