В Самарской области прошло совещание с потенциальными инвесторами нового производства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области собираются открыть производство беспилотных летательных аппаратов. Федеральное предприятие по выпуску и тестированию БПЛА начнет работать в регионе в 2023 году. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Совещание с потенциальными инвесторами прошло в правительстве региона на этой неделе. Спецпредставитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков отметил, что регион готов к открытию крупного предприятия.

- Готовится большой проект по развитию беспилотной авиации в РФ, - отметил Дмитрий Песков. - Обсуждается создание на территории Самарского региона технологической площадки, на которой будут тестировать и внедрять передовые российские решения в сфере беспилотной авиации. Потенциал региона более чем достаточен для решения этой задачи.

Дмитрий Азаров отметил, что в регионе уже провели большую подготовительную работу по созданию кластера беспилотной авиации.

- Некоторые модели беспилотников уже проходят сейчас опытное тестирование. И мы сейчас стоим на пороге их серийного производства, – подчеркнул губернатор. – Уверен, что мы будем двигаться опережающими темпами.