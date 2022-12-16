Губернатор Самарской области принял участие в заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Вклад Самарской области отметили на федеральном уровне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Успехи Самарской области отметил президент России Владимир Путин. В режиме видеоконференции прошло заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Регион представлял губернатор Дмитрий Азаров. Во время встречи подвели итоги реализации нацпроектов и программ, а также были поставлены задачи на следующих год. Владимир Путин обозначил шесть важных направлений на 2023 год и отметил деятельность Самарской области. Через губернию пройдет важная трасса, способная соединить регионы страны. На данный момент продолжается строительство скоростной магистрали Москва-Казань. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что сейчас с опережающими темпами продолжается работа по строительству новых мостов и развязок.

Помимо этого, Самарская область может стать передовой площадкой, на которой начнут тестировать и внедрять решения в сфере беспилотной авиации. В регионе уже прошло обсуждение проекта.

-Некоторые модели беспилотников уже проходят сейчас опытное тестирование. И мы сейчас стоим на пороге их серийного производства. Мы в дальнейшем планируем развивать это направление, готовить специалистов, - отметил Дмитрий Азаров.

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