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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 5:06

В Самарской области фермер-мошенник незаконно продал молоко за 1 млн 250 тысяч рублей

Подозреваемый предоставлял ложные сведения
Алена ПРОВКИНА
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местный житель предоставил недостоверную информацию. Из-за этого министерству сельского хозяйства причинен материальный ущерб.

По информации СУ СК России по Самарской области, фермер в течение года неоднократно предоставлял заведомо ложные сведения о реализации молока. Подозреваемый проделывал подобные махинации, чтобы получать субсидии. На этом мужчина заработал 1 миллион 250 тысяч рублей. Ложные документы мошенник направлял в профильное министерство.

На данный момент правоохранители проводят следственные действия и устанавливают обстоятельство произошедшего. Сопровождение по делу осуществляют сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.

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