Новые маршруты трамваев могут появиться в Самаре

Сроки строительства нового рельсового поворота пока неизвестны Фото: Google. Карты.

В Самаре могут появиться новые маршруты трамваев. Это станет возможным благодаря строительству правого поворота с улицы Ставропольской на улицу Ново-Вокзальную. Об этом ранее сообщал директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

Проект нового поворота для трамваев выносили на публичные слушания. Он получил одобрение горожан. Необходимая документация уже разработана и прошла экспертизу. Поворот с улицы Ставропольской на улицу Ново-Вокзальную позволит ввести новые трамвайные маршруты.

- Мы хотим сделать этот поворот, чтобы появились новые маршруты, связать 15-й микрорайон с центром города. Это увеличит наш пассажиропоток, - сказал Михаил Ефремов.

Напомним, сейчас по улице Ставропольской от проспекта Кирова курсируют трамваи № 13 и 21. Пока они могут проехать только прямо.

Отметим, ранее в Самаре построили левый поворот с улицы Ташкентской на Московское шоссе. Он стал частью трамвайной линии до стадиона «Солидарность Арена».

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