Сенатор Андрей Кислов станет Дедом Морозом для двух мальчиков из Самарской области и ДНР

Андрей Кислов исполнит новогодние мечты 6-летнего и 11-летнего мальчиков Фото: правительство Самарской области

Член Совета Федерации от Самарской области Андрей Кислов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Сенатор снял с новогоднего дерева, установленного в верхней палате парламента, два шара с детскими желаниями.

Так, Андрею Кислову предстоит исполнить мечты 6-летнего жителя Самарской области Димы и 11-летнего Милана из ДНР. Первый попросил у Деда Мороза шведскую стенку, а второй — самокат. Сенатор уже отправил ребятам желанные подарки.

— Главная цель акции — помочь детям поверить в волшебство, осуществить их мечту и создать для них новогоднюю атмосферу. Когда даришь другому человеку радость, тоже получаешь приятные эмоции, — отметил Андрей Кислов.

Сенатор считает, что «Елка желаний» — очень хорошая ежегодная традиция. Он всегда с большим удовольствием принимает в ней участие.

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