В Самарской области пройдут масштабные дорожные рейды в выходные дни

Инспекторы проведут дорожные рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции проведут масштабные рейды с 16 по 18 декабря 2022 года. Водителям рекомендуют быть внимательнее.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, по традиции, в выходные дни сотрудники госавтоинспекции усиливают контроль на дорогах. Во время рейдов задействуют максимальное количество сотрудников, в том числе руководство. Особое внимание уделят водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, за первое нарушение пьяных водителей ждет временное лишение прав и штраф. За повторное задержание автолюбителям может грозить уголовная ответственность.

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