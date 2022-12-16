В Тольятти нашли водителя внедорожника, устроившего массовое ДТП на Лесопарковом шоссе

Автомобилист отделался одним днем ареста за оставление места ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти нашли водителя, который устроил массовое ДТП на Лесопарковом шоссе 18 ноября 2022 года. Мужчину привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, авария произошла около 9 часов вечера. Автомобилист на Toyota Land Cruiser столкнулся с тремя машинами, а затем скрылся с места ДТП. Очевидцы успели рассмотреть госномер внедорожника и передали информацию сотрудникам ГИБДД.

В пятницу, 16 декабря 2022 года, в полиции сообщили, что нарушитель найден. Им оказался 43-летний безработный житель Тольятти. Он признал свою вину. За оставление места ДТП на мужчину составили протокол. Суд уже назначил ему наказание. Тольяттинца отправили под арест на одни сутки.

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