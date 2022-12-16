Критерий нуждаемости для пенсионеров увеличат до 30710 рублей в Самарской области

Индексация критерия нуждаемости позволит сохранить ЕДВ за ветеранами труда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области одобрили законопроект об индексации критерия нуждаемости при назначении ЕДВ ветеранам труда и другим льготникам. С 1 января 2023 года он составит 30 710 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас единовременную денежную выплату получают неработающие пенсионеры — ветераны труда — и другие категорий льготников. Речь идет о тех, чей доход не превышает 29 303 рубля. С января пенсии планируют проиндексировать на 4,8%. Это значит, что 658 неработающих пенсионеров Самарской области могут потерять право на выплату. Чтобы сохранить ЕДВ за ветеранами труда, власти проиндексируют критерий нуждаемости.

– Мы решили скорректировать критерий назначения ЕДВ неработающим пенсионерам на 4,8%. Члены правительства поддержали эту инициативу. Теперь люди сохранят право на выплаты и ничего не потеряют, – отметил первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

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