В Самаре открылись «хвойные» ярмарки 16 декабря 2022 года

В областной столице открылись официальные елочные базары Фото: Евгений ЕГОРОВ

В Самаре открылись муниципальные «хвойные» ярмарки. В этом году работать будут 152 точки.

По информации городской администрации, официальные торговые точки оформили в одном стиле, над входом повесили яркую вывеску, а у продавцов есть «пушки» для упаковки. Отмечают, что наличие деревянного забора указывает на официальную «елочную ярмарку». Продавец имеет весь пакет необходимых документов для продажи.

Елочные базары будут работать с 16 по 30 декабря 2022 года, с 08:00 до 22:00, а 31 декабря – с 08:00 до 12:00. Все подробности и адреса указаны на официальном сайте.

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