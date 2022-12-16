Геннадий Котельников принял участие в работе Совета законодателей РФ

Геннадий Котельников принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний»

Председатель областного парламента стал участником Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ.

На встрече обсуждались актуальные вопросы социально-экономическое развитие России и ее регионов. Особое внимание на заседании уделили вопросам динамичного развития межрегионального взаимодействия, интеграции новых российских регионов в правовую, финансово-экономическую и социальную систему страны, поддержке воинов и членов их семей, созданию благоприятных инвестиционных условий, мерам по достижению технологического суверенитета и импортозамещения, усилению социальной защищенности граждан.

По мнению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, вызовы, с которыми сталкивается Россия, существенно изменили ритм и специфику работы всех органов государственной власти:

- Новый темп и новый уровень ответственности – это те стандарты, которые останутся с нами навсегда.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем выступлении отметил, что сегодня страна живет в особое время, и принимаемые решения должны соответствовать этой ситуации:

- Политическая система, выстроенная нашим Президентом, экономическая модель позволяют эффективно противостоять угрозам и вызовам. Надо отдать должное правительству и министерству финансов – они нашли эти решения. Речь идет не только о защите наших граждан, но и о достижении целей национального развитии.

Геннадий Котельников подчеркнул важность объединения:

- Необходимость консолидации сил, единого подхода к решению актуальных вопросов законодательной и политической повестки сегодня как никогда важна. Совет законодателей стал объединяющей все парламенты страны площадкой.

Во время проведения заседания Совета законодателей спикеры региональных парламентов стали участниками Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Председатель самарского заксобрания Геннадий Котельников исполнит желание подростка из нового российского региона - ДНР. Он пообещал, что мечта мальчика из Донецка о новой игрушке – большом плюшевом медведе – к Новому году осуществится.