В Самаре местные житель перевел телефонным мошенникам 3 млн рублей

Мужчина перевел деньги злоумышленникам
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре мужчина стал жертвой мошенников. Аферисты стали представляться специалистами страхового отдела.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, самарцу позвонили неизвестные и представились страховщиками. Звонившие убедили мужчину, что мошенники завладели его счетом и пытаются оформить кредиты. Незнакомцы посоветовали местному жителю перевести деньги на безопасный счет.
Мужчина доверился мошенникам и перевел средства. После этого злоумышленники перестали выходить на связь. Сотрудники полиции проводят проверку. Возбуждено уголовное дело.
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