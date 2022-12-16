Самарцы «посадили» дерево в огромную дыру во дворе на ул. Советской Армии

Горожане придумали, как сделать провал заметнее и случайно не угодить в него / Фото: Самара № 1

В Самаре обнаружили вход в Нарнию. Он появился во дворе дома № 186 по улице Советской Армии. Попасть в фантастический мир можно через огромную дыру в асфальте. Об этом в соцсетях сообщили горожане.

По словам местных жителей, яма во дворе на улице Советской Армии появилась несколько дней назад. Она постепенно разрасталась и достигла довольно внушительных размеров. Сначала провал пытались обозначить старой покрышкой, а потом «посадили» там дерево, чтобы сделать еще заметнее.

Самарцы прозвали яму входом в Нарнию. Также они предложили повесить на дереве гирлянду — так провал будет виднее в темноте. Еще один житель посоветовал воспользоваться сервисом на госуслугах «Решаем вместе» — отправить обращение с фото. По словам мужчины, реагируют оперативно.

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